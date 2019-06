Parteien : Gauland für Parteiausschluss von AfD-MV-Chef Augustin

Dem AfD-Landesvorsitzenden von Mecklenburg-Vorpommern, Dennis Augustin, droht wegen einer mutmaßlichen NPD-Vergangenheit der Rauswurf aus seiner Partei. AfD-Chef Alexander Gauland sagte am Donnerstag: «Die zuständigen Gremien sollten ein Parteiausschlussverfahren einleiten. Wir werden im Bundesvorstand darüber sprechen.»

von dpa

27. Juni 2019, 12:41 Uhr

Nach einem Bericht der Tageszeitung «Nordkurier» vom Donnerstag soll der aus Schleswig-Holstein stammende Augustin im Jahr 1989 an einem parteiinternen Ausbildungslehrgang der NPD teilgenommen haben. Dies belegten Fotografien in einer Ausgabe der NPD-Parteizeitung «Deutsche Stimme» aus jenem Jahr, auf denen Augustin zu sehen sei, schreibt das Blatt. Die Fotos wurden demnach in Italien aufgenommen. Dort habe die NPD ein «Nationaldemokratisches Bildungszentrum» betrieben. Es habe «Grundlehrgänge» für vielversprechende Parteikader organisiert, um sie auf eine politische Zukunft in der rechtsextremen Partei vorzubereiten.

Augustin ist Co-Landesvorsitzender der AfD in Mecklenburg-Vorpommern neben Leif-Erik Holm, der zugleich Vizechef der AfD-Bundestagsfraktion ist und dem gemäßigten Lager zugerechnet wird. Zwischen den beiden knirscht es seit Längerem erheblich.