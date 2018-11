Essen & Trinken : «Gault&Millau»: Siewert erneut bester Koch im Nordosten

Der Restaurantführer «Gault&Millau» hat einmal mehr Ronny Siewert vom Restaurant «Friedrich Franz» in Bad Doberan-Heiligendamm zum besten Koch Mecklenburg-Vorpommerns gekürt. Er habe wieder 18 von 20 möglichen Punkten erhalten, teilte «Gault&Millau» am Sonntag mit. Siewerts Küche überrasche mit spannenden Kombinationen «wie süße Olive, würzige Bouillabaisse-Creme und gebundene Tomatenvinaigrette zum perfekt gebratenen Wolfsbarsch». Zudem gebe es «ungewöhnliche heiß-kalte Gerichte wie gebratene Gänseleber und Gänselebereis», begründete die Jury ihre Entscheidung.

von dpa

11. November 2018, 11:34 Uhr

Den zweiten Platz teilen sich mit jeweils 17 Punkten Pierre Nippkow von der «Ostseelounge» in Dierhagen auf dem Darß und Daniel Schmidthaler vom «Klassenzimmer» in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft. Der dritte Platz gehe an Ralf Haug vom «Freustil» in Binz auf Rügen sowie an die Aufsteigerköche Tom Wickboldt («O‘Room» in Heringsdorf auf Usedom), Ronny Bell und Holger Mootz (beide «Weinhaus Uhle» in Schwerin). Die Tester beschreiben und bewerten dieses Jahr insgesamt 28 Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern. 26 Küchenchefs zeichnen sie mit einer oder mehreren Kochmützen aus, die ab 13 Punkten verliehen werden.