Ausstellungen : Geburtstagsausstellung: Uni wagt Blick in die Zukunft

Mit der Ausstellung «Experiment Zukunft» feiert die Universität Rostock ihren 600. Geburtstag. Dabei steht laut Rektor Wolfgang Schareck der zweite Teil des Leitspruchs der Universität «Traditio et Innovatio» im Vordergrund. «Wie wird sich die Uni weiterentwickeln, was kann die Universität dazu beitragen, die Zukunft besser zu machen», sagte er am Freitag. Dabei könne die Universität die Weisheit von 600 Jahren in die Waagschale werfen, auf der anderen Seite stehe jedoch ihr Entwicklungspotenzial.

von dpa

22. März 2019, 13:37 Uhr

Mit der Ausstellung, die zum großen Teil in englischer Sprache gehalten ist, gehe die Universität neue Wege. Die Bandbreite der Forschung werde in 17 zum Nachdenken und Mitmachen anregenden Kunstprojekten präsentiert. Die Wissenschaft nähere sich der Zukunft eher mit Vernunft, die Kunst eher mit Sinnlichkeit, sagte Schareck. Die Ausstellung in der Kunsthalle wird am Samstag eröffnet.