Regierung : Geburtsurkunden und Gewerbeanmeldungen online beantragen

30. April 2019, 14:30 Uhr

Gewerbeanmeldungen und Geburtsurkunden sollen in Kürze in Mecklenburg-Vorpommern online möglich sein. Die Internetplattform «Serviceportal-MV» werde noch im ersten Halbjahr an den Start gehen, kündigte Bauminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag im Kabinett an. Das geht aus einer anschließend verbreiteten Mitteilung hervor. Zu den ersten Leistungen, die im Serviceportal angeboten werden sollen, zählen demnach das Ausstellen von Geburts- und Sterbeurkunden, Gewerbean- und -abmeldungen oder das Anmelden von Versammlungen. Nötig sei jetzt die Zuarbeit von mehr Städten, Gemeinden, Landkreisen, Zweckverbänden und kommunalen Unternehmen, sagte Pegel. Sie müssten ihre eigenen Leistungen über das Portal digital und zentral anbieten.