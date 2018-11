Kriminalität : Gedenken an getöteten Rentner in Wittenburg

Eine Woche nach dem Mord an einem Rentner in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben rund 150 Menschen am Freitagabend in der Bartholomäuskirche der Kleinstadt des 85-Jährigen gedacht. Auf dem Marktplatz vor der Kirche hielten fast ebenso viele Menschen eine Mahnwache ab, die von der AfD organisiert worden war. Die Polizei sprach von 135 Teilnehmern. Es gab keine Zusammenstöße.

von dpa

23. November 2018, 20:58 Uhr

Dem Rentner war in der Nacht zu Samstag vergangener Woche in seinem Bett die Kehle durchschnitten worden. Ein 20-jähriger abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan sitzt als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Er sollte Hilfsarbeiten am Haus des Mannes erledigen und war am Tag vor der Tat aus Sachsen nach Wittenburg gekommen. Zum Tatmotiv haben die Ermittler bislang keine Erkenntnisse veröffentlicht.

Zu dem Gedenken in der Kirche hatten die Stadt sowie die evangelische und die katholische Kirchengemeinde Wittenburgs eingeladen. Der evangelische Pastor Martin Waack beschrieb die Stimmungslage in der rund 6300 Einwohner zählenden Kommune so: «Wir sehen unsere schockierte Stadt, bei manchen Angst und Wut, bei anderen Ärger und Trauer.» Menschen seien aufgeregt und verstört.

Waack warb für Respekt voreinander. Wohin es führe, wenn der Respekt vor dem Leben eines Anderen verloren gehe, sehe man an diesem Mord, an jedem Mord.

Bürgermeisterin Margret Seemann (SPD) hat in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben E-Mails mit Morddrohungen erhalten. Auch in diesem Zusammenhang forderte Waack mehr Respekt voreinander.