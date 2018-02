Extremismus : Gedenken an NSU-Opfer Mehmet Turgut in Rostock

Rostock (dpa/mv) - Mit einer Mahnwache soll am Sonntag in Rostock dem ermordeten NSU-Opfer Mehmet Turgut gedacht werden. Dazu werden am früheren Tatort im Neudierkower Weg auch Angehörige Turguts erwartet, teilten die Gedenkinitiative «Mord verjährt nicht!» und die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock mit. Nach der Veranstaltung können Blumen niedergelegt werden.

von dpa

25. Februar 2018, 08:33 Uhr

Der damals 25-jährige Turgut war den Ermittlungen zufolge am 25. Februar 2004 von den Rechtsterroristen des «Nationalsozialistischen Untergrund» erschossen worden. «Die Familie von Mehmet Turgut wartet noch heute auf Antworten auf die Fragen, warum er sterben musste und wie es möglich war, dass organisierte Neonazis unentdeckt in Rostock mordeten», sagte ein Sprecher der Initiative. Die Aufklärung im Land sei «seit Jahren verschleppt» worden, es sei daher Zeit für einen Untersuchungsausschuss des Landtages.