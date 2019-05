Geschichte : Gedenkinstallation erinnert an «Entjudungsinstitut»

Mit einem Mahnmal bekennen sich acht evangelischen Landeskirchen zu ihrer Schuld an der Gründung des sogenannten Entjudungsinstituts in Eisenach vor 80 Jahren. Die zwei mal anderthalb Meter große Installation wurde am Montag nur wenige Meter entfernt vom früheren Sitz des «Instituts zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben» in Eisenach enthüllt. Am Gedenkakt nahm auch Ilse Junkermann, Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, teil.

von dpa

06. Mai 2019, 13:49 Uhr

Auf dem metallenen Mahnmal wird unter anderem erklärt, wie die Institutsmitarbeiter jüdische Bezüge aus der Bibel und kirchlichen Texten entfernten und Vorstellungen des Nationalsozialismus einfließen ließen. «Sie trugen mit ihrer Arbeit dazu bei, die Verfolgung und millionenfache Ermordung jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu rechtfertigen», heißt es auf der Inschrift.