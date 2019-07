Notfälle : Gefahrguteinsatz in einem Versandlager in Greifswald

von dpa

19. Juli 2019, 11:52 Uhr

Wegen eines beißenden Geruchs aus einem Versandlager in Greifswald sind am Freitag Polizei und Feuerwehr gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Kühlmittel aus dem Aggregat einer Be- und Entlüftungsanlage ausgetreten sein, teilte die Polizei mit. Das Gebäude wurde evakuiert. Der Gefahrgutzug der Berufsfeuerwehr mit 13 Beamten sowie die Freiwillige Feuerwehr mit 11 Kameraden waren im Einsatz. Drei Mitarbeiter des Versandlagers wurden vorsorglich zur medizinischen Untersuchung ins Universitätsklinikum gebracht. Für Anwohner bestand laut Polizei keine Gefahr. Eine Fachfirma sollte die Mängel beseitigen, das Gebäude wurde gelüftet.