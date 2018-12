Verteidigung : Gefechtsschießen: Polen und Deutsche trainieren gemeinsam

Polen und Deutschland werden ihre militärische Zusammenarbeit weiter ausbauen. «Wenn wir von Risiko reden, geht der Blick nach Osten - wir haben die gleichen Sicherheitsinteressen», erklärte der Vize-Kommandeur des Heeres, Johann Langenegger, am Mittwoch in Torgelow in Vorpommern mit Blick auf Russland. Er nahm mit seinem polnischen Kollegen, Jaroslav Mika, am ersten gemeinsamen Gefechtsschießen polnischer und deutscher Panzersoldaten auf dem Truppenübungsplatz Jägerbrück teil.

von dpa

12. Dezember 2018, 13:53 Uhr

Mit der einstündigen Vorführung endete die zweiwöchige Übung der etwa 150 polnischen und deutschen Soldaten mit Leopard 2-Kampf- und Marder-Schützenpanzern. Die Zusammenarbeit der beiden Einheiten gilt als deutsch-polnisches Leuchtturmprojekt.