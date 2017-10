Landtag : Geflügelhalter müssen sich auf Vogelgrippe einstellen

Die Geflügelhalter müssen mit der kälteren Jahreszeit wieder Sicherheitsmaßnahmen gegen die Vogelgrippe ergreifen. Nach Geflügelpest-Fällen bei Hausgeflügel im Sommer in Belgien, Italien und Frankreich sowie bei Schwänen in der Schweiz und in Sachsen-Anhalt müsse auch in Mecklenburg-Vorpommern wieder mit der Seuche gerechnet werden, sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag im Schweriner Landtag. Das größte Risiko für das Einschleppen von Vogelgrippe-Viren sei der Mensch. Auch der agrarpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Holger Kliewe, sieht die Hauptschwachstelle beim Personal.