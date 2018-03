Medizin : Gegen Ärztemangel: Stipendien an Nachwuchsärzte überreicht

Mit der Vergabe von Stipendien an Medizinstudenten will das Land Mecklenburg-Vorpommern den Ärztemangel auf dem Lande bekämpfen. 16 Medizinstudenten sollen heute in Rostock von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) die ersten Stipendien überreicht bekommen. Sie werden mit 300 Euro monatlich gefördert und verpflichten sich dafür, nach ihrer Facharztweiterbildung für mindestens fünf Jahre im ländlichen Raum oder im öffentlichen Gesundheitsdienst zu arbeiten, erklärte das Gesundheitsministerium. Das Geld könne für höchstens vier Jahre und drei Monate gezahlt werden. Dafür stellt das Ministerium nach eigenen Angaben bis 2022 eine Million Euro zur Verfügung. Am Donnerstag will Glawe in Greifswald 13 weitere Stipendien überreichen.

von dpa

21. März 2018, 14:32 Uhr

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat am Mittwoch in der Rostocker Uni-Medizin die ersten speziellen Medizinstipendien gegen den Landärztemangel an 16 Studierende überreicht. Sie haben sich verpflichtet, nach Studium und Facharztweiterbildung mindestens fünf Jahre im ländlichen Raum des Landes zu arbeiten, erklärte das Ministerium. Im Gegenzug bekommen sie während ihres Studiums monatlich 300 Euro vom Land. «Im Bereich der ärztlichen Versorgung sind wir deutschlandweit im Wettbewerb um die Medizinabsolventen», sagte Glawe. Mit den Stipendien solle die Entscheidung der angehenden Mediziner für den Nordosten als «Lebens- und Arbeitsort» erleichtert werden. Schon jetzt können laut Kassenärztlicher Vereinigung mehr als hundert offene Hausarztstellen im Land nicht besetzt werden.