Schulen : Gegen gleiche Gehälter für Grundschul- und Gymnasiallehrer

von dpa

28. April 2018, 12:24 Uhr

Der Philologenverband MV hat sich gegen die von den Linken im Landtag geforderte Angleichung der Gehälter von Grundschullehrern auf das Niveau von Gymnasiallehrern gewandt. Der Verband habe zwar große Achtung vor der Arbeit der Grundschullehrer, die auch zunehmend schwieriger werde. Aber gleiches Gehalt bei gleicher Wochenstundenzahl sei einem Gymnasiallehrer nicht zu vermitteln, sagte der Verbandsvorsitzende Jörg Seifert am Samstag in Rostock. Lehrer an Gymnasien säßen aktuell täglich etliche Stunden an der Korrektur von Abiturarbeiten und hätten zudem für ihren Unterricht in der Oberstufe erheblichen Vorbereitungsaufwand. «Man kann nicht negieren, dass an die Arbeit eines Gymnasiallehrers deutlich höhere Anforderungen gestellt werden», sagte Seifert.