Gesellschaft : Gegen Rassismus: 700 Besucher in Neptun-Schwimmhalle

Rund 700 Menschen haben sich am Mittwoch zum spektakulären Drachenboot-Indoor-Cup in der Rostocker Neptun-Schwimmhalle getroffen. An dem Rennen in dem 50-Meter-Becken nahmen mehr als 40 internationale Mannschaften teil. Es war der Höhepunkt der ganztägigen Veranstaltung unter dem Motto «Gemeinsam gegen Rassismus – Für Vielfalt und Toleranz», die bereits zum vierten Mal über die Bühne ging. Das Treffen hat sich nach Einschätzung der Rostocker Integrationsbeauftragten Stephanie Nelles zu einer festen Institution entwickelt. «Es war eine unglaublich gute Stimmung.»

von dpa

20. März 2019, 14:24 Uhr

Mit solchen internationalen Treffen könne ein deutliches Zeichen gegen den aufkommenden Rassismus gesetzt werden. Dies sei gerade in dem nun beginnenden Wahlkampf zur Rostocker Bürgerschaft und zum Europaparlament wichtig, sagte Nelles. Die Teilnehmer in der Schwimmhalle machten damit klar, dass sie mit rassistischen und ausgrenzenden Elementen in der Gesellschaft nicht einverstanden sind. «Wir wollen die Vielfalt und die Toleranz, die der Sport mit sich bringt.»

Parallel zu den sportlichen Wettkämpfen konnten sich die Besucher im Marmorsaal über die Angebote für Zugewanderte in Rostock informieren.