Kriminalität : Geldautomat geknackt: Fahndung nach Tätern noch erfolglos

Erneut haben Unbekannte einen Geldautomaten in Mecklenburg ausgeraubt. Die Suche nach den Tätern, die am Donnerstagfrüh einen Automaten im Nordosten von Schwerin geknackt hatten, war bisher aber erfolglos, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Bei dem Aufbruch in einem Einkaufscenter war ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Durch den damit verbundenen Technik-Ausfall mussten auch mehrere Geschäfte in dem Zentrum geschlossen bleiben.