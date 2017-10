Gesellschaft : Geldsegen von Bund und Land für Demokratiebahnhof Anklam

Berlin/Anklam (dpa/mv) - Die Stadt Anklam und ihr Demokratiebahnhof erhalten finanzielle Unterstützung von Bundes- und Landesregierung von insgesamt 52 000 Euro. Am Mittwoch erhielten Vertreter der 2014 vom Pfadfinderbund gegründeten Jugendeinrichtung im Landkreis Vorpommern-Greifswald bei einem Treffen mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) in Berlin mehrere Förderzusagen oder Spendenschecks, wie die Staatskanzlei in Schwerin mitteilte.