Prozesse : Geldstrafe für AfD-Fraktionsvize wegen Fahrerflucht

Das Amtsgericht Schwerin hat den AfD-Landtagsabgeordneten Bert Obereiner wegen Fahrerflucht zu einer Geldstrafe in Höhe von 1950 Euro verurteilt. Die Strafe entspricht 15 Tagessätzen zu je 130 Euro. Die Richterin sah es bei der Urteilsverkündung am Donnerstag als erwiesen an, dass der AfD-Fraktionsvize im Juni 2017 unmittelbar nach dem Vorfall nicht genügend unternahm, um mit der Unfallbeteiligten in Kontakt zu bleiben.

von dpa

14. Februar 2019, 16:46 Uhr

Obereiner hatte eingeräumt, in einem Schweriner Parkhaus mit dem Kleinbus der AfD-Landtagsfraktion den entgegenkommenden Wagen der Frau berührt zu haben. Da er an seinem Wagen keinen Schaden wahrnahm und auch die Unfallgegnerin aufs nächste Parkdeck fuhr, glaubte er, nicht mehr warten zu müssen. Den Schaden in Höhe von 2800 Euro hat Obereiner einige Monate nach dem Vorfall beglichen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Für die Ermittlungen und das Gerichtsverfahren war vom Landtag die parlamentarische Immunität des AfD-Politikers aufgehoben worden.