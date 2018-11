Abfall : Gemeinde plant Bürger-Information zu Vorgängen auf Deponie

Die Anwohner der Deponie Ihlenberg bei Schönberg (Nordwestmecklenburg) sollen Anfang Dezember über die Vorgänge in der Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG) informiert werden. Der Bürgermeister der Gemeinde Selmsdorf, Marcus Kreft, sagte am Freitag, zu der Veranstaltung solle zeitnah zu einer Gemeindevertretersitzung eingeladen werden, die am 6. Dezember geplant sei. IAG-Mitarbeiter und Anwohner wünschten sich klare Auskünfte von der Landesregierung zu den Vorwürfen, die der frühere Innenrevisor Stefan Schwesig in einem Prüfbericht erhob. Demnach soll es massive Grenzwertüberschreitungen bei giftigen Schwermetallen vor allem in Müll aus Italien geben.

von dpa

23. November 2018, 14:54 Uhr

Kreft zufolge hat die Gemeinde mit der jetzigen Deponieleitung sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. «Wir hatten ein gutes Gefühl», sagte er. Die Geschäftsführung und das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Westmecklenburg hätten alle Fragen beantwortet. Jetzt erreichten ihn viele Anfragen, was an den Vorwürfen dran ist, sagte Kreft. Sein Vertrauen in die Deponieleitung sei nicht zerstört.