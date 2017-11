Steuern : Gemeindesteuer-Einnahmen wachsen nach Steuererhöhungen

Mecklenburg-Vorpommerns Gemeinden haben von ihren Unternehmen und Einwohnern im vergangenen Jahr 12,8 Prozent mehr Gewerbe- und Grundsteuer eingenommen als 2015. Die Einnahmen stiegen das siebte Jahr in Folge, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Schwerin mitteilte. Firmen, Hauseigentümer und Mieter zahlten demnach 2016 insgesamt 658 Millionen Euro an die Gemeindekassen.