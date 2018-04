Theater : Gemeinsames Theaterprojekt in Schwerin, Rostock und Weimar

Das Volkstheater Rostock, das Mecklenburgische Staatstheater und das freie Theaterkollektiv AKA:NYX aus Weimar haben eine Zusammenarbeit für das Projekt «Das Land dazwischen» vereinbart. Darin sollen Geschichten von Menschen aus Schwerin, Rostock und eben dem Land dazwischen zunächst gesammelt und dann auf den Bühnen umgesetzt werden, wie Schauspieldirektor Ralph Reichel am Donnerstag in Rostock sagte. Die Uraufführung des Rechercheprojekts unter dem Namen «Linien» ist für diesen September in Schwerin geplant, die zweite - noch ohne Titel - in Rostock im kommenden Jahr. Auch danach soll das Land dazwischen eine wichtige Rolle spielen, sagte Reichel. Die Stücke sollen in den Kommunen zwischen Rostock und Schwerin gespielt werden.

von dpa

26. April 2018, 16:50 Uhr

Ihren Ursprung hat die Zusammenarbeit der beiden großen mecklenburgischen Theater in einer Förderung der Kulturstiftung des Bundes. Die Stiftung habe bundesweit 26 Kooperationen für seine beispielhafte Erprobung neuer Formen der Zusammenarbeit und Produktionsweise ausgewählt. Die beiden Theater erhalten dafür 240 000 Euro, wie Reichel sagte.