Statistik : Gemüsefläche verdoppelt: Anbau im Bundesvergleich gering

Immer weniger Gartenbaubetriebe in Mecklenburg-Vorpommern bewirtschaften immer größere Flächen mit Freilandgemüse. Die Fläche in Gewächshäusern wird dagegen kleiner, wie das Statistische Amt in Schwerin am Dienstag mitteilte. Demnach ernteten im vorigen Jahr 49 Betriebe von 2085 Hektar Gemüse. 1992 waren es noch 141 Betriebe, die auf der Hälfte der Fläche (1050 Hektar) Gemüse anbauten. Die Anbaufläche in Gewächshäusern verringerte sich von 18 Hektar 1992 auf 15,4 Hektar im Jahr 2017.

von dpa

08. Mai 2018, 12:20 Uhr

Den größten Teil der Freilandfläche nahmen im Vorjahr mit fast 60 Prozent Blatt- und Stängelgemüse wie Romanasalat, Chicoree, Eissalat und Spargel ein. Auf knapp 30 Prozent wuchsen die verschiedenen Kohlarten, vor allem Brokkoli und Rosenkohl. 6,2 Prozent waren mit Wurzel- und Knollengemüse wie Möhren und Zwiebeln bestellt. Auf 1,5 Prozent der Fläche wuchsen Kürbisse und Zucchini, 0,8 Prozent nahmen Hülsenfrüchte ein, vor allem Erbsen und Bohnen.

Die meisten Anbaubetriebe mit den größten Flächen gibt es in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Rostock. Im Vergleich der Bundesländer rangiert Mecklenburg-Vorpommern im Gartenbau weit hinten. Weniger Anbaufläche haben nur Thüringen, Hamburg und das Saarland.