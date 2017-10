Kirche : Georg Taubitz zum jüngsten Priester des Erzbistums gewählt

von dpa

Der erst 26 Jahre alte Kieler Georg Taubitz ist am Dienstag in Rom zum jüngsten Priester des Bistums geweiht worden. Erzbischof Stefan Heße zeigte sich in einer Nachricht in seinem offiziellen Whatsapp-Kanal erfreut: «Moin aus Rom! (...) Es ist schön, dass er als Priester seinen Dienst in unserem Erzbistum tun wird!». Die Weihe fand in Rom statt, weil Taubitz derzeit dort studiert. Nach der zweieinhalbstündigen Zeremonie setzte er bei Facebook eine Videobotschaft ab: Er sei unheimlich erleichtert, froh und voll mit Eindrücken, die er verarbeiten müsse.

