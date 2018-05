Umweltpolitik : Geplante Gewässer-Schutzzonen sorgen für Unruhe

von dpa

14. Mai 2018, 17:35 Uhr

Die vom Agrarministerium geplanten Fischfangverbote in Teilen der Küstengewässer im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft stoßen auf Widerstand. Weitere Einschränkungen gefährdeten die Kutter- und Küstenfischerei und seien nicht notwendig, sagte der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Burkhard Lenz, am Montag in Schwerin. Die Gebiete des Nationalparks hätten sich trotz der dort seit Jahrhunderten betriebenen Fischerei hervorragend entwickelt. Die «Ostsee-Zeitung» (Montag) hatte berichtet, dass laut Bundesnaturschutzgesetz 51 Prozent der Flächen im Nationalpark nutzungsfrei sein sollen. Der Verband der Kutter- und Küstenfischer geht von bis zu 50 betroffenen Personen aus - etwa ein Viertel der verbliebenen Fischer im Land.