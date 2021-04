Justiz : Gericht: Tattoostudio darf auch bei Inzidenz über 150 öffnen

Ein Tattoostudio in Mecklenburg-Vorpommern hat vor Gericht durchgesetzt, dass es auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 150 öffnen darf.

Schwerin | Die Regelung in der Corona-Landesverordnung sei hinsichtlich der Dauer der Beschränkung zu unbestimmt, erklärte das Verwaltungsgericht Schwerin am Freitag. So lasse sich aus der Formulierung, dass die Maßnahmen in der Regel solange in Kraft bleiben sollten, bis der Inzidenzwert von 150 Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner für minde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.