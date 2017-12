Prozesse : Gericht verhängt vier Jahre Haft für Agrar-Einbruchserie

Das Landgericht Neubrandenburg hat einen Mann wegen einer spektakulären Einbruchserie bei Agrarfirmen zu vier Jahre Freiheitsstrafe verurteilt. Der 42-Jährige sei des schweren Bandendiebstahls schuldig, sagte Richter Henning Kolf am Freitag in Neubrandenburg. Die polnische Bande sei jeweils mit gemieteten Transportern entlang der Autobahn 20 gezielt in Firmen eingebrochen. «Man wusste schon, dass man einiges rausholen wollte», sagte Kolf mit Blick auf die Transporter.