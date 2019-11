Krankheiten : Gesamtzahl der Menschen mit HIV steigt leicht in MV

In Mecklenburg-Vorpommern haben 2018 etwas mehr Menschen als im Vorjahr mit dem Immunschwächevirus HIV gelebt. Etwa 1000 HIV-positive Menschen gab es laut Schätzungen des zuständigen Robert-Koch-Instituts (RKI) im Nordosten. Dass die Zahl der Menschen mit HIV in Mecklenburg-Vorpommern wie auch bundesweit steige, liege an der erfolgreichen Therapie, erklärte die Pressesprecherin des RKI, Susanne Glasmacher. «Im Saldo sterben weniger Menschen an HIV als sich neu infizieren.» Die gering gestiegene Zahl der Neuinfektionen habe darauf kaum Einfluss.

von dpa

29. November 2019, 07:28 Uhr

Nach den Zahlen des RKI lebten in Deutschland im vergangenen Jahr etwa 88 000 Menschen mit HIV. Der mit Abstand häufigste Übertragungsweg ist der Sex zwischen Männern. HIV verursacht unbehandelt Jahre nach der Infektion das Immunschwächesyndrom Aids und führt ohne Therapie zum Tod. Mit Medikamenten kann der Ausbruch der Krankheit Aids verhindert werden, Infizierte haben dann die gleiche Lebenserwartung wie Nicht-Betroffene. Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag.