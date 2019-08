Verbände : Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft MV gestorben

Der langjährige Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Gagzow, ist tot. Er starb am Montag im Alter von 66 Jahren nach kurzer Krankheit, wie die Krankenhausgesellschaft am Freitag in Schwerin mitteilte.

von dpa

16. August 2019, 14:19 Uhr

Gagzow hatte die Geschäftsführung 1991 übernommen. Mit großem Engagement habe er für die Krankenhäuser gekämpft und die Klinik-Landschaft geprägt, erklärte der Vorsitzende Hanns-Diethard Voigt. «Er setzte sich mit ganzer Kraft für die Interessen der Krankenhäuser ein und führte sie so vorausschauend und zukunftsorientiert in die neue Zeit.»

Der Krankenhausgesellschaft gehören nach eigenen Angaben alle 37 Akut-Krankenhäuser im Nordosten sowie vier Reha-Kliniken an. Die Krankenhäuser beschäftigen demnach etwa 20 000 Mitarbeiter und erarbeiten einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Jährlich würden 450 000 Patienten stationär und eine Million Patienten ambulant behandelt.