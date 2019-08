Verkehr : Geschwister liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Mutmaßlich drei Geschwister haben sich in Mecklenburg in einem nicht versicherten Auto eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eigentlich wollten die Polizisten deren Fahrzeug in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) nur wegen eines defekten Rücklichts kontrollieren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Doch dann habe der Fahrer beschleunigt und sei in Richtung Malchin gefahren.

von dpa

14. August 2019, 16:23 Uhr

Während der Flucht warfen die Insassen den Angaben zufolge Gegenstände aus dem Fahrzeug, denen die Polizisten ausweichen mussten. Außerdem durchbrach das Fluchtfahrzeug in Teterow (Landkreis Rostock) eine Straßensperre. Als der Wagen schließlich beschädigt angehalten habe, sei ein Mann zu Fuß davongelaufen. Auf dem Fahrersitz saß den Angaben zufolge eine 21-jährige Frau, die während der Flucht noch auf dem Beifahrersitz gesessen hatte. Deren 20-jähriger Bruder sei ebenfalls im Auto gewesen.

In der Handtasche der Frau seien Hinweise auf einen weiteren Bruder, einen 25-jährigen Mann, gefunden worden. Dieser habe keinen Führerschein. Für die Flucht gab es laut Polizei wohl mehrere Gründe: Zum einen seien die Kennzeichen am Auto nicht registriert und der Wagen nicht zugelassen gewesen. Zum anderen habe die 21-Jährige einen verbotenen Schlagring mit sich geführt. Die Folge: Gegen die Geschwister werde nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahrerflucht und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.