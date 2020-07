Volleyball : Gesonderter Volleyball-Supercup 2020 für Frauen und Männer

Der Volleyball-Supercup für Frauen und Männer wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise aufgeteilt. Zuletzt wurde die Veranstaltung zum Saisonstart gemeinsam am selben Tag und am selben Ort absolviert. Wie die Volleyball Bundesliga (VBL) am Montag mitteilte, wird nun je ein Supercup der Frauen und der Männer ausgetragen. Der Wettbewerb soll «am jeweiligen Saisonstart orientiert und im Umfeld eines der teilnehmenden Teams ausgerichtet» werden. Die Wahl der Veranstaltungsorte soll über ein Ausschreibungsverfahren erfolgen.

von dpa

27. Juli 2020, 16:44 Uhr