International : Gespräche mit Russen über Korruptionsbekämpfung

Schwerin (dpa/mv) - Über Korruptionsbekämpfung und die Modernisierung der Verwaltung wollen sich Vertreter der Landesregierung und der Administration des Leningrader Gebietes am Montag in der Schweriner Staatskanzlei austauschen. Der Chef der Staatskanzlei, Christian Frenzel, sagte: «Ich freue mich sehr, dass die langjährigen freundschaftlichen Beziehungen zum Leningrader Gebiet mit diesem Besuch ihre Fortsetzung finden.» Im Herbst sollen im Gegenzug Mitarbeiter der MV-Landesverwaltung das Leningrader Gebiet im Nordwesten Russlands besuchen und die dortige Verwaltung näher kennenlernen. Im September will auch die neue Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach St. Petersburg reisen. Dort finden zum zweiten Mal die Tage der Deutschen Wirtschaft statt.

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 13:13 Uhr