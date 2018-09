Geschichte : Gesprächsrunde zum Schicksal von «Russenkindern» in Demmin

Das Schicksal sogenannter Russenkinder steht im Zentrum einer Gesprächsrunde, zu der an diesem Donnerstag die Evangelische Kirchengemeinde Demmin einlädt. Dabei handelt es sich um Kinder, die in der Kriegszeit von deutschen Frauen und sowjetischen Soldaten gezeugt wurden und die deswegen meist ihr Leben lang stigmatisiert wurden, wie Pastor Karsten Wolkenhauer am Mittwoch in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sagte. Dazu werden zwei Betroffene erwartet, die ihr Schicksal bereits in einem Buch - «Distelblüten - Russenkinder in Deutschland» - verarbeitet haben. «Es soll ein erster Schritt zur Aufarbeitung sein», erklärte Wolkenhauer.

19. September 2018, 09:00 Uhr

Schätzungen zufolge betrifft das in Ostdeutschland rund 100 000 Menschen. Sie seien bei Vergewaltigungen am Kriegsende oder auch in Liebe - beispielsweise mit sowjetischen Zwangsarbeitern - gezeugt worden. Das Ganze sei mehr als 70 Jahre nach Kriegsende meist noch ein Tabuthema, so Wolkenhauer. Die Veranstaltung gehört zu einer Gesprächsreihe, mit der die Ereignisse von damals aufgearbeitet werden sollen.

In Demmin gab es Ende April/Anfang Mai 1945 einen Massensuizid von Bewohnern und Flüchtlingen, unter anderem wegen gewalttätiger Übergriffe sowjetischer Soldaten. Um die Aufarbeitung gibt es jedes Jahr am 8. Mai Streit, weil Rechtsextreme einen Fackelmarsch abhalten und linke Demonstranten und demokratische Parteien dagegen protestieren.