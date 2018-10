Kriminalität : Gestohlene Baumaschine dank GPS rasch wiedergefunden

Eine gestohlene Baumaschine ist dank ihres GPS-Senders rasch wiederentdeckt worden. Die 30 000 Euro teure Estrichpumpe wurde bei Vellahn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) entwendet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gefunden worden sei sie nach einer GPS-Ortung in einer Garage im benachbarten Amt Neuhaus (Niedersachsen). Dort entdeckte die Polizei auch eine Gipsförderpumpe im Wert von 9000 Euro, die in der vergangenen Woche vom Gelände derselben Baufirma gestohlen worden war.

von dpa

30. Oktober 2018, 12:20 Uhr

Der 30 Jahre alte Nutzer der Garage hat den Diebstahl nach Polizeiangaben bereits gestanden. Der Mann habe die Estrichpumpe am frühen Montagmorgen entwendet, wusste aber offensichtlich nicht, dass sie mit einem GPS-Sender ausgestattet war.

In Groß Salitz (Nordwestmecklenburg) entwendeten Unbekannte aus drei Traktoren elektronische Bauteile im Wert einer fünfstelligen Summe. Die Fahrzeuge waren auf dem Gelände eines Agrarbetriebes abgestellt, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Die Diebe sollen zwischen dem 27. und 29. Oktober zugeschlagen haben.