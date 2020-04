Kriminalität : Gestohlene Radlader an der polnischen Grenze wiedergefunden

Die Fahndung der Polizei nach zwei in Holthusen bei Schwerin gestohlenen Radladern ist erfolgreich gewesen. Wenige Stunden nach der Tat ist nach Polizeiangaben am späten Mittwochvormittag auf der Autobahn A15 bei Forst in Brandenburg an der polnischen Grenze ein Lkw mit den beiden Maschinen gestoppt worden. Der 31 Jahre alte Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

von dpa

29. April 2020, 15:42 Uhr

Die Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von rund 70 000 Euro waren nach Polizeiangaben in der Nacht zum Mittwoch von einem Betriebsgelände entwendet worden. Die Täter hatten zunächst den Zaun des umfriedeten Geländes beschädigt und sind dann mit den orangefarbenen und neuwertigen Radladern über ein Feld davongefahren.