Kriminalität : Gestohlener Schmuck von Händler in Polen beschlagnahmt

Zwei Monate nach einem aufsehenerregenden Schmuckdiebstahl auf der Ostseeinsel Usedom ist ein Teil der Beute im polnischen Swinemünde aufgetaucht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte einer der Geschädigten einen Teil seines Silber- und Naturschmuckes an einem Verkaufsstand in Swinemünde erkannt. Daraufhin sei der gestohlene Schmuck beschlagnahmt und gegen den dortigen Markthändler ein Verfahren wegen Hehlerei eingeleitet worden. Anfang Juni hatten Unbekannte Schmuck im Wert von rund 310 000 Euro bei zwei Schmuckhändlern aus Hamburg und Chemnitz (Sachsen) in Ahlbeck und Heringsdorf (Kreis Vorpommern-Greifswald) gestohlen.