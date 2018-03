Kriminalität : Gestohlener Wagen aus Dänemark in Rostocker Hafen entdeckt

von dpa

02. März 2018, 16:23 Uhr

Die Bundespolizei hat im Seehafen Rostock ein vor drei Jahren in Dänemark gestohlenes Auto auf einem Transporter entdeckt. Die Beamten hatten den Wagen am Donnerstagabend entdeckt, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Der gestohlene Wagen, der neu rund 80 000 Euro kostet, sei auf einem Transporter mit einer Fähre aus Dänemark angekommen. Der Fahrer des Lasters habe angegeben, nichts von dem Diebstahl gewusst zu haben und nur für den Transport zuständig gewesen zu sein.