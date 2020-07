Kommunen : Gestrichene Sraßenbaubeiträge: Kommunen ziehen vor Gericht

Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern ziehen wegen der Ersatzzahlungen des Landes für die gestrichenen Straßenbaubeiträge der Bürger vor Gericht. Das Geld vom Land in Höhe von 30 Millionen Euro jährlich sei zu wenig, sagte Klaus-Michael Glaser vom Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Manche Kommune müsste 120 Jahre lang sparen, um das Geld für eine Straßenbaumaßnahme zusammenzubekommen.» Gerade kleinere Gemeinden seien betroffen. Der Städte- und Gemeindetag habe seinen Mitgliedern empfohlen, vor Gericht zu ziehen.

von dpa

27. Juli 2020, 16:49 Uhr