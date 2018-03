Kriminalität : Gesuchter Drogenanbauer am Flughafen Tegel verhaftet

Ein per Haftbefehl gesuchter Betreiber einer Cannabisplantage aus Burg Stargard (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist der Polizei kurz vor einem Abflug in Berlin ins Netz gegangen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg sagte, wurde der 35-Jährige vor wenigen Tagen am Flughafen Tegel bei Kontrollen festgesetzt. Im Haus des 35-Jährigen waren bereits im Februar Cannabispflanzen und die dazugehörige Licht-, Wasser- und Wärmeanlage gefunden worden.

von dpa

06. März 2018, 16:05 Uhr

Auch Amphetamine und bereits geerntetes Cannabis wurden entdeckt. Daraufhin wurde in seiner Abwesenheit wegen Fluchtgefahr ein Haftbefehl gegen den Mann aus Burg Stargard erlassen. Gegen den Beschuldigten liefen weitere Verfahren.