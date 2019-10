Kriminalität : Gesuchter Mann rammt Polizeiwagen: Flüchtiger gefasst

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist der Polizei in Schwerin wegen rabiater Fahrweise ins Netz gegangen. Bei dem Versuch, einer Kontrolle zu entkommen, hatte der Mann einen Polizeiwagen gerammt, ein zweiter Streifenwagen fuhr auf das Fahrzeug des Mannes auf. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Rostock sagte, war der gesuchte Schweriner mit einem nicht zugelassenen Wagen und ohne Kennzeichen am Dienstagabend in Schwerin unterwegs.

von dpa

02. Oktober 2019, 08:17 Uhr

Nach Hinweisen von Bürgern auf Schlangenlinien-Fahren sollte das Auto kontrolliert werden. Der Fahrer floh zunächst mit seinem Wagen. Später flüchteten er und sein Beifahrer zu Fuß. Der 30 Jahre alte Beifahrer wurde vor Ort gestellt, der Fahrer an seinem Wohnort in Schwerin. Er müsse sich nun wegen weiterer Delikte verantworten und werde einem Haftrichter vorgeführt. Geprüft wird auch, ob der Fahrer unter Alkohol stand. Verletzt wurde niemand.