Verkehr : Gesundheitliche Probleme: Autofahrerin verursacht Unfall

von dpa

13. April 2020, 16:14 Uhr

Wegen gesundheitlicher Probleme ist eine 77 Jahre alte Autofahrerin am Ostermontag auf einer Landstraße zwischen Zingst und Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Dabei wurde die Unfallverursacherin so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Polizei mitteilte. Die 39 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos blieb unverletzt.