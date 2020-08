Ob Zahnarzt, Physiotherapie oder Pflege: Die Ausgaben für die Gesundheit sind in Mecklenburg-Vorpommern weiter gestiegen. Im Jahr 2018 erreichten sie 7,8 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Dies seien 3,4 Prozent mehr als im Jahr davor.

von dpa

05. August 2020, 11:37 Uhr