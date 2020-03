Gesundheit : Gesundheitsminister bei Finanzierungsstreit hinter Kliniken

Im Streit um die Finanzierung der Krankenhäuser in der Corona-Krise hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hinter die Kliniken gestellt. Vom Bund sei die bestmögliche Unterstützung nötig, mahnte Glawe am Sonntag. «Das war bislang so besprochen und das soll auch so bleiben! Die Hilfe vom Bund darf kein Sparprogramm sein.»

von dpa

22. März 2020, 13:18 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte Milliardenhilfen für Krankenhäuser angekündigt, weil sie Intensivbetten für Coronavirus-Patienten frei machen und planbare Operationen verschieben, die aber Umsätze bringen. Den Kliniken ist das zu wenig, sie fühlen sich hintergangen. Nach ihrer Ansicht werden nach den bisher veröffentlichten Plänen Defizite bei ihnen bleiben.

Am Samstagabend kündigte Spahn Nachbesserungen an, nannte aber keine Details. Glawe stellte am Sonntag klar: «Defizite aufgrund von Covid-19 darf es nicht geben.» Es müsse beispielsweise zusätzlich einen Bonus für jedes Intensivbett geben, das zusätzlich provisorisch geschaffen werde. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Intensivbetten in den vergangenen Tagen von 215 auf 512 mehr als verdoppelt worden.