Gesundheit : Gesundheitsminister: Überdurchschnittlich viele Organspenden

Obwohl mehr Menschen in Deutschland einen Organspendeausweis besitzen, ist die Zahl der Spenden in den vergangenen Jahren kleiner geworden. Der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft MV plädiert für die sogenannte Widerspruchslösung anstelle des Ausweises.

von dpa

01. Juni 2018, 13:51 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern ist das Bundesland mit den meisten Organspendern bezogen auf die Einwohnerzahl. Im vorigen Jahr haben 27 Menschen nach ihrem Tod ein Organ gespendet, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag vor dem «Tag der Organspende» am 2. Juni mit. Das sei eine Quote von 16,8 Spendern je einer Million Einwohnern. Bundesweit gab es 2017 insgesamt 797 Organspender, das entspricht 9,7 Spender je einer Million Einwohner. Anders als im Bundestrend steigt die Bereitschaft zum Spenden in Mecklenburg-Vorpommern sogar an, wie Gesundheitsminister Harry Glawe in Schwerin sagte. Von Januar bis April 2018 wurden nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) im Land insgesamt 17 postmortale Organspender registriert; im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum sieben.

Nach Angaben der Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern besitzen rund 36 Prozent der Menschen in Deutschland einen Organspenderausweis, 14 Prozent mehr als 2012. Dennoch sei bei Spenden der niedrigste Stand seit 20 Jahren erreicht, sagte Geschäftsführer Wolfgang Gagzow. Bundesweit warteten rund 10 000 Menschen auf ein Spenderorgan. Um den Trend umzukehren, reichten mehr Aufklärung und Überzeugung nicht. Es gehe um Veränderungen an den Strukturen und Regelungen in diesem Bereich, sagte Gagzow. Er plädierte für die Einführung einer Widerspruchslösung wie in anderen europäischen Ländern. Danach wird jeder Bürger als Organspender behandelt, der sich nicht ausdrücklich dagegen ausgesprochen hat.

Glawe führte die bessere Spendenbereitschaft in Mecklenburg-Vorpommern unter anderem darauf zurück, dass es als eines der ersten Bundesländer seit 2000 in Krankenhäusern mit Intensivtherapiebetten mindestens einen Arzt zum Transplantationsbeauftragten bestellt. Dieser berate und unterstütze die Beschäftigten des Krankenhauses, Patienten und Angehörige. Zudem seien Organspende und Organtransplantation Lehrstoff in den Klassen 7 und 8.