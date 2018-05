Gesundheit : Gesundheitswirtschaft durch fehlende Fachkräfte bedroht

von dpa

24. Mai 2018, 14:36 Uhr

Das Wachstum der deutschen Gesundheitswirtschaft ist laut Bundeswirtschaftsministerium am ehesten durch fehlende Fachkräfte bedroht. Davon sei nicht nur der Pflegebereich betroffen, es fehlten beispielsweise auch in der Medizintechnik oder im Pharmabereich hoch qualifizierte Mitarbeiter, sagte der Abteilungsleiter im Ministerium, Harald Kuhne, bei der Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock. Im vergangenen Jahr wurde in der Branche nach Berechnungen des Ministeriums eine Bruttowertschöpfung von 349,8 Milliarden Euro erzielt, 2016 waren es 337 und 2006 mehr als 231 Milliarden Euro.