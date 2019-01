Notfälle : Gesunkener Fischverkaufskutter in Stralsund: Bergungsversuch

von dpa

29. Januar 2019, 02:52 Uhr

Im Stadthafen von Stralsund soll am Dienstag der erste Bergungsversuch für einen unerwartet gesunkenen Fischverkaufskutter beginnen. Ein Kran soll das etwa 14 Meter lange Schiff «Anja» so weit heben, dass es zum Seehafen geschleppt und dort näher untersucht werden kann. Zuvor müssen Taucher Seile an dem Kutter befestigen, damit ein speziell aufgebauter Kran die «Anja» anheben kann. Der Fischkutter war in der Nacht zu Sonntag im Stadthafen gesunken. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für den Vorfall ist laut Polizei noch unklar. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es bisher nicht.