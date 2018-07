Medien : Geteilte Reaktionen auf Urteil zum Rundfunkbeitrag

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Rechtmäßigkeit der Rundfunkgebühren hat im Nordosten ein geteiltes Echo hervorgerufen. CDU-Fraktionschef Vincent Kokert begrüßte die Entscheidung, die die Stellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erheblich stärke. «Ich bin mit dem Urteil sehr zufrieden, denn es schafft Rechtssicherheit bei einem Thema, das viele Menschen in unserem Land über viele Jahre, aus nachvollziehbaren Gründen umgetrieben hat», sagte Kokert am Mittwoch in Schwerin. «Gerade in einer Zeit, in der die Frage, ob etwas wahr oder falsch ist, zu einer Frage des Standpunktes bzw. zu einer Geschmacksfrage zu verkommen droht, hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen hoch zu schätzenden Wert.»

von dpa

18. Juli 2018, 12:34 Uhr

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte am Mittwoch entschieden, dass der Rundfunkbeitrag im wesentlichen verfassungskonform ist. Lediglich die Doppelbelastung für Erst- und Zweitwohnungen, für die der Beitrag bisher doppelt gezahlt werden muss, müsse geändert werden. Die bisherige Regelung verstoße gegen den Grundsatz der Belastungsgleichheit.

Die FDP begrüßte diese Einschränkung, forderte aber eine Reform des Rundfunkbeitrags. «Nach wie vor absurd bleibt die Beitragspflicht, wenn jemand nachweislich keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk empfängt», sagte der Landesvorsitzende René Domke. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehöre reformiert. Dabei müssten auch das Angebot und der Auftrag der Sender überprüft werden.