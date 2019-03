Schulen : GEW: Gehalt von Grundschullehrern wie in Bremen anheben

Die Anhebung der Gehälter der Grundschullehrer in Bremen gibt gleichlautenden Forderungen in Mecklenburg-Vorpommern Rückenwind. «Bremen führt die E13/A13 für Grundschullehrkräfte ein - ein großartiger Erfolg für unsere Kolleginnen und Kollegen an der Weser», sagte die Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW in MV, Annett Lindner, am Donnerstag in Schwerin. Nun müsse der Nordosten nachziehen.

von dpa

14. März 2019, 16:07 Uhr

Im Wettbewerb um den Berufsnachwuchs wachse die Konkurrenz. Nach Angaben der Gewerkschaft wollen auch Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Sachsen die Vergütung der Grundschullehrer anheben. Die GEW setzt sich mit der Aktion «JA13!» bundesweit für eine schulartenunabhängige Bezahlung der Lehrer ein. Bisher verdienen in MV Grundschullehrer deutlich weniger als ihre Kollegen an den Regionalschulen und Gymnasien. Sie werden in die Gehaltsstufe A12 eingeordnet, ihre Kollegen in die A13.

Auch die Grünen begrüßten den Beschluss des Bremer Senats und forderten, dass das Schweriner Bildungsministerium nachzieht. An allen Schularten würden Schüler unterrichtet, Studium und Referendariat seien für alle gleich lang, sagte die Landesvorsitzende Ulrike Berger. «Herausforderungen wie inklusives Lernen wurden sogar zuerst an den Grundschulen eingeführt.» Von den derzeit im Lehrerportal 789 unbesetzten Stellen entfallen 218 auf Grundschulen.