Bildung : GEW: Lehrer durch Präsenz- und Fernunterricht stark belastet

Die Lehrer-Gewerkschaft GEW sieht in dem Plan der Landesregierung, im neuen Schuljahr parallel Präsenz- und Fernunterricht anzubieten, eine fortgesetzte Doppelbelastung für die Lehrkräfte. In Umfragen zum Schuljahresende hatten Lehrer darauf verwiesen, dass sich durch den Wechsel von Präsenzunterricht und sogenanntem Distance Learning wegen der Corona-Pandemie die Arbeitsbelastung spürbar erhöht habe, erklärte die GEW in Schwerin.

von dpa

24. Juli 2020, 07:36 Uhr