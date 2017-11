Bildung : GEW verlangt bessere Bezahlung von Grundschullehrern

Mit einer Kundgebung und einer Puzzleaktion vor dem Landtag will die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Mittwoch eine bessere Bezahlung von Grundschullehrern fordern. Die GEW wolle die Landesregierung erneut auffordern, Grundschullehrer genauso wie andere Lehrer zu bezahlen, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Die Aktion finde im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages statt. Teil der Kundgebung soll ein «Entgeltpuzzle» sein, für das auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ihre Teilnahme zugesagt habe.