Extremismus : Gewahrsam für dritten Terrorverdächtigen

Auf Antrag der Rostocker Ordnungsbehörden ist auch der dritte der unter Terrorverdacht geratenen Männer aus Güstrow festgesetzt worden. Als Grund für die befristete Gewahrsamnahme nannte das zuständige Amtsgericht in Güstrow am Samstag den Verstoß gegen Meldeauflagen.

Die Stadt Rostock hatte zuvor offenbar aus Sorge um die Sicherheit der Hanse-Sail-Besucher erwirkt, dass sich der Güstrower für die Dauer der Veranstaltung nicht in Rostock aufhalten darf und sich regelmäßig bei der Polizei melden muss. Laut Gericht war der Mann der Anordnung zur täglichen Meldung aber nicht nachgekommen. Daher sei er bis zum Ende der Hanse Sail, die am späten Sonntagabend ausklingen sollte, in Gewahrsam genommen worden.

Wie das Innenministerium in Schwerin mitteilte, hatten Einsatzkräfte der Polizei den Mann am Samstag in seiner Wohnung aufgegriffen und dem Richter vorgeführt. Dieser ordnete das Gewahrsam, «um eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren», wie es in der Mitteilung hieß. Das Ministerium betonte jedoch, es gebe keine Erkenntnisse über eine aktuelle Anschlagsgefahr in Mecklenburg-Vorpommern.

Der Mann hatte gemeinsam mit einem Brüderpaar unter Terrorverdacht gestanden. Die Behörden setzten das Trio Ende Juli mit einem Großaufgebot fest, weil sie die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat befürchteten. Die Ergebnisse der Hausdurchsuchungen erhärteten den Verdacht jedoch nicht, so dass die an den Ermittlungen beteiligte Bundesanwaltschaft keinen Grund sah, Haftbefehle zu beantragen. Anträge der Polizei auf Gewahrsamnahme lehnten die Gerichte ab. Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) steht wegen zahlreicher offener Fragen in dem Fall in der Kritik der Opposition. Das Brüderpaar befindet sich schon seit dem 9. August in Abschiebehaft.

