Tarife : Gewerkschaft fordert 12 Prozent mehr Lohn im Gastgewerbe

Für die Beschäftigten im Gastgewerbe Mecklenburg-Vorpommerns haben am Freitag Tarifverhandlungen begonnen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert 12 Prozent mehr Lohn für die Facharbeiter, wie Geschäftsführer Jörg Dahms in Güstrow sagte. Ihr Einstiegsstundenlohn solle auf 10 Euro angehoben werden. «Damit würden die Beschäftigten den Mittelwert der ostdeutschen Entlohnung im Hotel- und Gaststättengewerbe erreichen», sagte Dahms. Bisher rangiere der Nordosten bei der Bezahlung am unteren Ende der Skala bundesweit, «obwohl wir an der Küste in der Ersten Bundesliga des Tourismus spielen».