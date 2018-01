Hochschulen : Gewerkschaft fordert Ausbau der Hochschulen in MV

Angesichts der wieder gestiegenen Studentenzahl in Mecklenburg-Vorpommern hat die Bildungsgewerkschaft GEW einen Ausbau der Universitäten und Hochschulen im Land gefordert. In den zurückliegenden Jahren seien Stellen gekürzt worden, weil man mit weniger Studierenden gerechnet hatte, sagte eine Sprecherin am Montag. Darum herrsche nun Mangel an Forschungskapazitäten.